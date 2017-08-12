Валерий Пронкин: Российский футбол не смотрю. Обидно, что к нему столько внимания
Российский метатель молота, серебряный призер
чемпионата мира по легкой атлетике-2017 Валерий Пронкин рассказал о своем
отношении к российскому футболу.
«Недавно был
чемпионат России в Жуковском. Приехал в первый день Дмитрий
Анатольевич Медведев. Выхожу на квалификацию - смотрю, народу-то
сколько, полный стадион! Выступил Дмитрий Анатольевич, открыл соревнования,
хорошие слова пожелал, уехал. Я на следующий день выхожу на финал - народу
никого. Как это объяснить - популярностью Дмитрия Анатольевича?
А другие турниры
взять… Зрители на соревнованиях - только те, кто в нем участвуют или их друзья.
Никакой популяризации нет. Какая-нибудь десятая российская футбольная лига
больше людей соберет.
Всех футболистов
под одну гребенку я бы не стал грести. Английскую премьер-лигу возьмите - как
красиво рубятся! Но российский футбол я не смотрю и не буду никогда смотреть,
наверное. Мне действительно обидно», - цитирует Пронкина «Р-Спорт».
Напомним, что на
чемпионате мира Пронкин, как и другие российские спортсмены, выступал в статусе
нейтрального спортсмена.