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Валерий Пронкин: Российский футбол не смотрю. Обидно, что к нему столько внимания

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Российский метатель молота, серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике-2017 Валерий Пронкин рассказал о своем отношении к российскому футболу.

«Недавно был чемпионат России в Жуковском. Приехал в первый день Дмитрий Анатольевич Медведев. Выхожу на квалификацию - смотрю, народу-то сколько, полный стадион! Выступил Дмитрий Анатольевич, открыл соревнования, хорошие слова пожелал, уехал. Я на следующий день выхожу на финал - народу никого. Как это объяснить - популярностью Дмитрия Анатольевича?

А другие турниры взять… Зрители на соревнованиях - только те, кто в нем участвуют или их друзья. Никакой популяризации нет. Какая-нибудь десятая российская футбольная лига больше людей соберет. 

Всех футболистов под одну гребенку я бы не стал грести. Английскую премьер-лигу возьмите - как красиво рубятся! Но российский футбол я не смотрю и не буду никогда смотреть, наверное. Мне действительно обидно», - цитирует Пронкина «Р-Спорт».

Напомним, что на чемпионате мира Пронкин, как и другие российские спортсмены, выступал в статусе нейтрального спортсмена.

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