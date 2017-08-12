Роман Бабаев: Не стал бы искать в ошибках Васина какую-то тенденцию

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением об ошибках защитника армейцев Виктора Васина.

- Думаю, это стечение обстоятельств. Для него эти матчи излишнего перенапряжения складываются не совсем гладко. Играет надежно, хорошо, а потом в какой-то ситуации может допустить ошибку. Но с другой стороны голы всегда возникают после тех или иных ошибок соперника, поэтому я бы не стал искать в этом (ошибках Васина) какую-то тенденцию. Если посмотреть ход всего матча, он сыграл очень надежно, - передает слова Бабаева «Р-Спорт».

Напомним, что в матче шестого тура чемпионата России, который прошел в субботу, 12 августа, ЦСКА переиграл «Спартак» со счетом 2:1.