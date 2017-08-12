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Валерий Рейнгольд: Когда «Спартак» будет в форме? Никогда. Или в декабре

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд признался, что расстроен физической формой и выбором состава красно-белых на матче 6-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:2).

– По факту надо сильнейших выставлять в основном составе. По составу много вопросов. Например, Петкович. Уйма ошибок. Через одно действие. Есть ли смысл его ставить только потому что он – иностранец? Может, лучше ставить Ещенко, который наголову лучше его. И Пашалич много борьбы проиграл.

– С самого начала сезона вы говорили, что спартаковцы не в форме. Скоро Лига чемпионов. Лучше готовыми они не будут. Потом зима. Возобновление сезона. Опять будут не в форме. Окончание сезона – устанут. Когда же «Спартак» будет в форме?
– Никогда. Или в декабре. Не доработаешь на сборах – получишь по ушам. 

После этой игры ЦСКА набрал 12 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице. «Спартак», имея в активе восемь очков, занимает восьмое место.

В следующем туре ЦСКА 19 августа сыграет в гостях с «Уралом». В тот же день «Спартак» на своем поле примет «Локомотив».

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