Александр Бубнов: Селихов должен был брать удар Витиньо

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча шестого тура чемпионата России ЦСКА – «Спартак» (2:1).

«Первый тайм получился равным, хотя ЦСКА в каких-то момента выглядел даже активнее. Во втором тайме случился гол в ворота Акинфеева, и «Спартак» стал действовать по счету, практически не обостряя игру. При этом складывалось впечатление, что красно-белые контролируют ход встречи, которая катилась к их победе. Казалось, ЦСКА обречен на поражение, но индивидуальное мастерство Головина и Витиньо решило исход матча в его пользу.

Первый вообще был лучшим игроком матча – выглядел он просто здорово, постоянно обострял, создал гол для Щенникова. Его тоже стоило бы отметить после двух подряд голов. Всегда говорил – с такими скоростью и мобильностью его нужно чаще использовать впереди. Тем более, сейчас это позволяет схема с тремя защитниками, при которой опорники занимаются подстраховкой, а команда создает моменты с обоих флангов.

Конечно же, нельзя забывать и про Витиньо, принесшего ЦСКА победу. Бразильцу ни в коем случае нельзя давать бить, но защитники «Спартака» явно растерялись при контратаке соперника. Фернандо в опорной зоне не оказалось, а подстраховать больше и некому было. При этом красно-белые только-только пошли вперед после пропущенного гола, как получили разящий выпад. Безусловно, не лучшим образом сыграл и Селихов, который должен был брать этот мяч. Плюс он неуверенно выглядел и в игре на выходах, что было заметно еще по матчу с «Арсеналом», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Счет в матче на 48-й минуте открыл полузащитник «Спартака» Марио Пашалич: мяч после удара хавбека рикошетом от ноги защитника армейцев Василия Березуцкого залетел в правый угол ворот Игоря Акинфеева. На 83-й минуте защитник армейцев Георгий Щенников, замкнув прострел Александра Головина, сравнял счет в матче. Спустя две минуты форвард ЦСКА Витиньо мощным ударом из-за пределов штрафной площади пробил голкипера красно-белых Александра Селихова и принес победу своей команде.

После этой игры ЦСКА набрал 12 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице. «Спартак», имея в активе восемь очков, занимает восьмое место.

В следующем туре ЦСКА 19 августа сыграет в гостях с «Уралом». В тот же день «Спартак» на своем поле примет «Локомотив».