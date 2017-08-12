Александр Бубнов: Селихов должен был брать удар Витиньо
Футбольный
эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча шестого тура
чемпионата России ЦСКА – «Спартак» (2:1).
«Первый тайм
получился равным, хотя ЦСКА в каких-то
момента выглядел даже активнее. Во втором тайме случился гол в ворота
Акинфеева, и «Спартак» стал действовать
по счету, практически не обостряя игру. При этом складывалось
впечатление, что красно-белые контролируют ход встречи, которая катилась
к их победе. Казалось, ЦСКА обречен на поражение,
но индивидуальное мастерство Головина и Витиньо решило исход матча
в его пользу.
Конечно же, нельзя забывать и про
Витиньо, принесшего ЦСКА победу. Бразильцу ни в коем случае нельзя
давать бить, но защитники «Спартака» явно растерялись при контратаке
соперника. Фернандо в опорной зоне не оказалось, а подстраховать
больше и некому было. При этом красно-белые только-только пошли вперед
после пропущенного гола, как получили разящий выпад. Безусловно, не лучшим
образом сыграл и Селихов, который должен был брать этот мяч. Плюс
он неуверенно выглядел и в игре на выходах, что было
заметно еще по матчу с «Арсеналом», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Счет в матче на 48-й минуте открыл полузащитник «Спартака» Марио
Пашалич: мяч после удара хавбека рикошетом от ноги защитника армейцев
Василия Березуцкого залетел в правый угол ворот Игоря Акинфеева. На 83-й минуте
защитник армейцев Георгий Щенников, замкнув прострел Александра Головина, сравнял
счет в матче. Спустя две минуты форвард ЦСКА Витиньо мощным ударом из-за
пределов штрафной площади пробил голкипера красно-белых Александра Селихова и
принес победу своей команде.
После этой игры ЦСКА набрал 12
очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице. «Спартак», имея в
активе восемь очков, занимает восьмое место.
В следующем туре ЦСКА 19 августа сыграет в гостях с «Уралом». В тот же день «Спартак» на своем поле примет «Локомотив».
Матч
Голы
Пашалич 47 (0:1). Щенников 83 (1:1). Витиньо 85 (2:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Березуцкий А. (Натхо, 69), Березуцкий В., Фернандес, Головин, Дзагоев (Игнашевич, 90), Вернблум, Витиньо, Оланаре (Чалов, 58)
Спартак: Селихов, Джикия, Петкович, Комбаров, Таски, Промес, Пашалич, Глушаков, Самедов (Бакаев, 90), Фернандо (Ананидзе, 87), Зе Луиш (Мельгарехо, 37)
Предупреждения:
Головин, 84; Витиньо, 86; Вернблум, 90; Фернандес, 90 - Джикия, 90; Промес, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
12 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция