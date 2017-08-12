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Александр Бубнов: Селихов должен был брать удар Витиньо

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча шестого тура чемпионата России ЦСКА – «Спартак» (2:1).

«Первый тайм получился равным, хотя ЦСКА в каких-то момента выглядел даже активнее. Во втором тайме случился гол в ворота Акинфеева, и «Спартак» стал действовать по счету, практически не обостряя игру. При этом складывалось впечатление, что красно-белые контролируют ход встречи, которая катилась к их победе. Казалось, ЦСКА обречен на поражение, но индивидуальное мастерство Головина и Витиньо решило исход матча в его пользу.

Первый вообще был лучшим игроком матча – выглядел он просто здорово, постоянно обострял, создал гол для Щенникова. Его тоже стоило бы отметить после двух подряд голов. Всегда говорил – с такими скоростью и мобильностью его нужно чаще использовать впереди. Тем более, сейчас это позволяет схема с тремя защитниками, при которой опорники занимаются подстраховкой, а команда создает моменты с обоих флангов.

Конечно же, нельзя забывать и про Витиньо, принесшего ЦСКА победу. Бразильцу ни в коем случае нельзя давать бить, но защитники «Спартака» явно растерялись при контратаке соперника. Фернандо в опорной зоне не оказалось, а подстраховать больше и некому было. При этом красно-белые только-только пошли вперед после пропущенного гола, как получили разящий выпад. Безусловно, не лучшим образом сыграл и Селихов, который должен был брать этот мяч. Плюс он неуверенно выглядел и в игре на выходах, что было заметно еще по матчу с «Арсеналом», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Счет в матче на 48-й минуте открыл полузащитник «Спартака» Марио Пашалич: мяч после удара хавбека рикошетом от ноги  защитника армейцев Василия Березуцкого залетел в правый угол ворот Игоря Акинфеева. На 83-й минуте защитник армейцев Георгий Щенников, замкнув прострел Александра Головина, сравнял счет в матче. Спустя две минуты форвард ЦСКА Витиньо мощным ударом из-за пределов штрафной площади пробил голкипера красно-белых Александра Селихова и принес победу своей команде.

После этой игры ЦСКА набрал 12 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице. «Спартак», имея в активе восемь очков, занимает восьмое место.

В следующем туре ЦСКА 19 августа сыграет в гостях с «Уралом». В тот же день «Спартак» на своем поле примет «Локомотив».

Матч

ЦСКА - Спартак - 2:1 (0:0)

Голы

Пашалич 47 (0:1). Щенников 83 (1:1). Витиньо 85 (2:1).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Березуцкий А. (Натхо, 69), Березуцкий В., Фернандес, Головин, Дзагоев (Игнашевич, 90), Вернблум, Витиньо, Оланаре (Чалов, 58)

Спартак: Селихов, Джикия, Петкович, Комбаров, Таски, Промес, Пашалич, Глушаков, Самедов (Бакаев, 90), Фернандо (Ананидзе, 87), Зе Луиш (Мельгарехо, 37)

Предупреждения:

Головин, 84; Витиньо, 86; Вернблум, 90; Фернандес, 90 - Джикия, 90; Промес, 90

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

12 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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