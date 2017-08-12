Роман Бабаев: Фанаты ЦСКА необычно отреагировали на гол «Спартака», это лучше пиротехники

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил идею армейских болельщиков забросать футболистов «Спартака» белыми лентами во время дерби.

- Очень неожиданно, я не совсем этого понял, тем более гол был в наши ворота. Но смотрелось оригинально. Это лучше, чем пиротехника. Я вообще считаю, что с точки зрения организации безопасности и поведения болельщиков это одно из самых спокойных дерби за последнее время. Я бы хотел, чтобы эта тенденция сохранялась, все-таки люди приходили смотреть футболу, болеть за свои команды, а не устраивать какие-то агрессивные показательные акции, - передает слова Бабаева «Р-Спорт».

Напомним, что в матче шестого тура чемпионата России, который прошел в субботу, ЦСКА переиграл «Спартак» со счетом 2:1.