Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уотфорд3 : 3Ливерпуль
Футбол  Халл Сити4 : 1Бертон Альбион
Футбол  Брайтон0 : 2Манчестер Сити
Футбол  Уфа1 : 4Ростов
Футбол  ЦСКА2 : 1Спартак
Футбол  Анжи1 : 3Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Роман Бабаев: Фанаты ЦСКА необычно отреагировали на гол «Спартака», это лучше пиротехники

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил идею армейских болельщиков забросать футболистов «Спартака» белыми лентами во время дерби.

- Очень неожиданно, я не совсем этого понял, тем более гол был в наши ворота. Но смотрелось оригинально. Это лучше, чем пиротехника. Я вообще считаю, что с точки зрения организации безопасности и поведения болельщиков это одно из самых спокойных дерби за последнее время. Я бы хотел, чтобы эта тенденция сохранялась, все-таки люди приходили смотреть футболу, болеть за свои команды, а не устраивать какие-то агрессивные показательные акции, - передает слова Бабаева «Р-Спорт».

Напомним, что в матче шестого тура чемпионата России, который прошел в субботу, ЦСКА переиграл «Спартак» со счетом 2:1.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дубль Панченко помог «Динамо» переиграть «Анжи»Футболисты «Динамо» переиграли в гостях «Анжи» в матче шестого тура чемпионата России со счетом 3:1.Около 150 болельщиков встретили «Ростов» после возвращения из Уфы«Ростов» вернулся домой после матча 6-го тура РФПЛ, в котором желто-синие разгромили «Уфу» - 4:1.Роман Бабаев: Сегодня было важно одержать знаковую и статусную победумГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился впечатлениями от матча шестого тура чемпионата России против «Спартака» (2:1).ЦСКА vs «Спартак»: «Воля и разум». Эпизод VIЦСКА vs «Спартак»: «Воля и разум». Эпизод VIВ шестой раз в истории чемпионатов России в главном дерби страны ЦСКА, уступая по ходу матча, смог добиться победы над «Спартаком».Александр Бубнов: Селихов должен был брать удар ВитиньоФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча шестого тура чемпионата России ЦСКА – «Спартак» (2:1).
Футбол
Валерий Рейнгольд: Когда «Спартак» будет в форме? Никогда. Или в декабре
Футбол
Валерий Пронкин: Российский футбол не смотрю. Обидно, что к нему столько внимания
Футбол
Денис Глушаков: В дерби с ЦСКА пропустили детские голы
Футбол
Рональд Куман: «Эвертону» еще много что нужно улучшать»
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Роман Бабаев
Роман Бабаеввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости