Роман Бабаев: Сегодня было важно одержать знаковую и статусную победу

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился впечатлениями от матча шестого тура чемпионата России против «Спартака» (2:1).

- В двух домашних матчах с «Локомотивом» и «Рубином», которые неудачно для нас сложились, когда ребята отдали очень много сил, мы имели преимущество, но получили не совсем заслуженные поражения. Поэтому сегодня было важно одержать знаковую и статусную победу, тем более в преддверии Лиги чемпионов.

Победа всегда добавляет положительных эмоций, тем более против такого соперника и в таких обстоятельствах, когда к середине второго тайма все складывалось не в нашу пользу. Сейчас не показалось, что «Спартак» стал слабее, чем в прошлом очном матче. Другой вопрос, что тогда он бился за чемпионство, а это сверхмотивация, целеустремленность тогда была сильнее, - передает слова Бабаева ТАСС.

После этой игры ЦСКА набрал 12 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице. «Спартак», имея в активе восемь очков, занимает восьмое место.

В следующем туре ЦСКА 19 августа сыграет в гостях с «Уралом». В тот же день «Спартак» на своем поле примет «Локомотив».