Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уотфорд3 : 3Ливерпуль
Футбол  Халл Сити4 : 1Бертон Альбион
Футбол  Брайтон0 : 2Манчестер Сити
Футбол  Уфа1 : 4Ростов
Футбол  ЦСКА2 : 1Спартак
Футбол  Анжи1 : 3Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Роман Бабаев: Сегодня было важно одержать знаковую и статусную победу

Источник:  ТАССКомментарии

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился впечатлениями от матча шестого тура чемпионата России против «Спартака» (2:1).

- В двух домашних матчах с «Локомотивом» и «Рубином», которые неудачно для нас сложились, когда ребята отдали очень много сил, мы имели преимущество, но получили не совсем заслуженные поражения. Поэтому сегодня было важно одержать знаковую и статусную победу, тем более в преддверии Лиги чемпионов.

Победа всегда добавляет положительных эмоций, тем более против такого соперника и в таких обстоятельствах, когда к середине второго тайма все складывалось не в нашу пользу. Сейчас не показалось, что «Спартак» стал слабее, чем в прошлом очном матче. Другой вопрос, что тогда он бился за чемпионство, а это сверхмотивация, целеустремленность тогда была сильнее, - передает слова Бабаева ТАСС.

После этой игры ЦСКА набрал 12 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице. «Спартак», имея в активе восемь очков, занимает восьмое место.

В следующем туре ЦСКА 19 августа сыграет в гостях с «Уралом». В тот же день «Спартак» на своем поле примет «Локомотив».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Роман Бабаев: Фанаты ЦСКА необычно отреагировали на гол «Спартака», это лучше пиротехникиГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил идею армейских болельщиков забросать футболистов «Спартака» белыми лентами во время дерби.ЦСКА vs «Спартак»: «Воля и разум». Эпизод VIЦСКА vs «Спартак»: «Воля и разум». Эпизод VIВ шестой раз в истории чемпионатов России в главном дерби страны ЦСКА, уступая по ходу матча, смог добиться победы над «Спартаком».Александр Бубнов: Селихов должен был брать удар ВитиньоФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча шестого тура чемпионата России ЦСКА – «Спартак» (2:1).Убийственный жест Карреры. Как он разоблачил всех. Колонка Юрия ЦыбаневаУбийственный жест Карреры. Как он разоблачил всех. Колонка Юрия ЦыбаневаЭтот матч мог очень плохо кончиться для Виктора Гончаренко.Роман Бабаев: Не стал бы искать в ошибках Васина какую-то тенденциюГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением об ошибках защитника армейцев Виктора Васина.
Футбол
Валерий Рейнгольд: Когда «Спартак» будет в форме? Никогда. Или в декабре
Футбол
Валерий Пронкин: Российский футбол не смотрю. Обидно, что к нему столько внимания
Футбол
Денис Глушаков: В дерби с ЦСКА пропустили детские голы
Футбол
Рональд Куман: «Эвертону» еще много что нужно улучшать»
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Роман Бабаев
Роман Бабаеввсе новости