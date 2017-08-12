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«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Брайтон»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Манчестер Сити» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Ман Сити».

На 70-й минуте счет открыл Серхио Агуэро. Через пять минут Льюис Данк поразил собственные ворота. В следующем туре «Манчестер Сити» примет «Эвертон», а «Брайтон» на выезде сыграет с «Лестером».

Чемпионат Англии. Премьер-лига

1-й тур

Матч

Брайтон - Манчестер Сити - 0:2 (0:0)

Голы

Агуэро 70 (0:1).

Состав

Брайтон: Райан, Зуттнер, Bruno, L. Dunk, Даффи, D. Stephens, Прюппер, Гросс, S. March (Ноккарт, 77), Браун (J. Murphy, 24), Хемед (Маррей, 60)

Манчестер Сити: Эдерсон, Стоунз, Данило (Сане, 68), Уокер, Отаменди, Компани, Силва Д., де Брюйне, Фернандиньо, Габриэл (Стерлинг, 78), Агуэро (Силва Б., 83)

Предупреждения:

нет - Габриэл, 29; Стерлинг, 82

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

12 августа 19:30, Фалмер, Онлайн-трансляция


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