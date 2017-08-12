«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Брайтон»

АПЛ. 1-й тур. «Челси» уступил «Бернли», «Брайтон» проиграл «Манчестер Сити» и другие матчи

АПЛ. 1-й тур. «Челси» уступил «Бернли», «Брайтон» проиграл «Манчестер Сити» и другие матчи Результаты матчей первого тура чемпионата Англии.

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман прокомментировал домашнюю победу над «Сток Сити» (1:0) в первом туре чемпионата Англии.

Рональд Куман: «Эвертону» еще много что нужно улучшать»

Рональд Куман: «Эвертону» еще много что нужно улучшать» Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман прокомментировал домашнюю победу над «Сток Сити» (1:0) в первом туре чемпионата Англии.

Главный тренер «Челси» Антонио Конте дал комментарий после проигрыша «Бернли» (2:3) в домашнем матче первого тура чемпионата Англии.

Антонио Конте: Готов сражаться вместе с этими игроками «Челси»

Антонио Конте: Готов сражаться вместе с этими игроками «Челси» Главный тренер «Челси» Антонио Конте дал комментарий после проигрыша «Бернли» (2:3) в домашнем матче первого тура чемпионата Англии.