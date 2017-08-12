«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Брайтон»
Матч первого тура чемпионата Англии между «Брайтоном»
и «Манчестер Сити» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в
пользу «Ман Сити».
На 70-й минуте счет открыл Серхио Агуэро. Через
пять минут Льюис Данк поразил собственные ворота. В следующем туре «Манчестер
Сити» примет «Эвертон», а «Брайтон» на выезде сыграет с «Лестером».
Чемпионат Англии. Премьер-лига
1-й тур
Матч
Брайтон - Манчестер Сити - 0:2 (0:0)
Голы
Агуэро 70 (0:1).
Состав
Брайтон: Райан, Зуттнер, Bruno, L. Dunk, Даффи, D. Stephens, Прюппер, Гросс, S. March (Ноккарт, 77), Браун (J. Murphy, 24), Хемед (Маррей, 60)
Манчестер Сити: Эдерсон, Стоунз, Данило (Сане, 68), Уокер, Отаменди, Компани, Силва Д., де Брюйне, Фернандиньо, Габриэл (Стерлинг, 78), Агуэро (Силва Б., 83)
Предупреждения:
нет - Габриэл, 29; Стерлинг, 82
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
12 августа 19:30, Фалмер, Онлайн-трансляция