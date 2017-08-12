«Шахтер» в гостях обыграл «Александрию»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч пятого тура чемпионата Украины между
«Александрией» и «Шахтером» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1
в пользу «Шахтера».
В составе победителей отличились Фред и Факундо
Феррейра. У хозяев единственный мяч в активе Евгения Банады.
«Шахтер» занимает второе место, имея в активе 12
очков. У «Александрии» три очка и десятое место. В следующем туре «Шахтер»
сыграет с «Олимпиком», а «Александрия» - с «Карпатами».
Чемпионат Украины. Премьер-лига
5-й тур
«Александрия» - «Шахтер» - 1:2
Голы: Банада, 38 – Фред, 41, Феррейра, 61
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