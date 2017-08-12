«Шахтер» в гостях обыграл «Александрию»

Матч пятого тура чемпионата Украины между «Александрией» и «Шахтером» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Шахтера».

В составе победителей отличились Фред и Факундо Феррейра. У хозяев единственный мяч в активе Евгения Банады.

«Шахтер» занимает второе место, имея в активе 12 очков. У «Александрии» три очка и десятое место. В следующем туре «Шахтер» сыграет с «Олимпиком», а «Александрия» - с «Карпатами».

Чемпионат Украины. Премьер-лига

5-й тур

«Александрия» - «Шахтер» - 1:2

Голы: Банада, 38 – Фред, 41, Феррейра, 61