ПСВ одержал победу в матче с «АЗ»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч первого тура чемпионата Голландии между ПСВ
и «АЗ» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу ПСВ.
В составе победителей отличились Ирвинг Лосано,
Гастон Перейро и Марко ван Гинкель. У «АЗ» забивали Дабни дос Сантос и Воут
Вегхорст (с пенальти).
В следующем туре ПСВ сыграет с «Бредой», а «АЗ»
- с «Ден Хааг».
Чемпионат Голландии
1-й тур
ПСВ – «АЗ» - 3:2
Голы: Лосано, 31, Перейро, 48, ван Гинкель, 76 –
дос Сантос, 18, Вегхорст, 81, с пенальти
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически