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ПСВ одержал победу в матче с «АЗ»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого тура чемпионата Голландии между ПСВ и «АЗ» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу ПСВ.

В составе победителей отличились Ирвинг Лосано, Гастон Перейро и Марко ван Гинкель. У «АЗ» забивали Дабни дос Сантос и Воут Вегхорст (с пенальти).

В следующем туре ПСВ сыграет с «Бредой», а «АЗ» - с «Ден Хааг».

Чемпионат Голландии

1-й тур

ПСВ – «АЗ» - 3:2

Голы: Лосано, 31, Перейро, 48, ван Гинкель, 76 – дос Сантос, 18, Вегхорст, 81, с пенальти

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