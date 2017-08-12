Дубль Панченко помог «Динамо» переиграть «Анжи»

Футболисты «Динамо» переиграли в гостях «Анжи» в матче шестого тура чемпионата России со счетом 3:1.

Счет на 9-й минуте встречи открыл нападающий «Анжи» Павел Яковлев. Однако на 15-й минуте форвард москвичей Фатос Бечирай сравнял счет. В конце первого тайма нападающий бело-голубых Кирилл Панченко вывел свою команду вперед. А на 76-й минуте он же увеличил преимущество «Динамо» ударом с 11-метровой отметки.

После этой игры «Динамо» набрало семь очков и поднялось на девятую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Анжи, имея в активе три очка, занимает 15-е место.

В следующем туре «Анжи» 19 августа в гостях сыграет с «Рубином». Днем позже «Динамо» встретится с «Уфой».