Дубль Панченко помог «Динамо» переиграть «Анжи»
Футболисты «Динамо» переиграли в гостях «Анжи» в матче шестого тура чемпионата России со счетом 3:1.
Счет на 9-й минуте встречи открыл нападающий «Анжи» Павел Яковлев. Однако на 15-й минуте форвард москвичей Фатос Бечирай сравнял счет. В конце первого тайма нападающий бело-голубых Кирилл Панченко вывел свою команду вперед. А на 76-й минуте он же увеличил преимущество «Динамо» ударом с 11-метровой отметки.
После этой игры «Динамо» набрало семь очков и поднялось на девятую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Анжи, имея в активе три очка, занимает 15-е место.
В следующем туре «Анжи» 19 августа в гостях сыграет с «Рубином». Днем позже «Динамо» встретится с «Уфой».
Матч
Голы
Яковлев 9 (1:0). Бечирай 15 (1:1). Панченко 34 (1:2). Панченко 76 (1:3 - пен.).
Состав
Анжи: Солосин, Мусалов, Фибель, Афонин, Данченко (Липартия, 69), Брызгалов, Карасёв (Гулиев, 61), Хубулов, Лескано (Мамтов, 46), Яковлев, Маркелов
Динамо: Шунин, Терехов С., Рыков, Хольмен, Темников, Козлов, Соу (Соснин, 82), Ташаев, Бечирай, Панченко (Вандерсон, 77), Луценко (Зотов, 46)
Предупреждения:
Хубулов, 25 - Соу, 59; Рыков, 85
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
12 августа 20:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция