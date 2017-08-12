«Хоффенхайм» обыграл «Рот-Вайсс» (Эрфурт) и вышел во второй раунд Кубка Германии
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч первого раунда Кубка Германии между «Рот-Вайсс»
(Эрфурт) и «Хоффенхаймом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0
в пользу «Хоффенхайма».
Единственный мяч забил на 56-й минуте Надием
Амири. Соперник «Хоффенхайма» по следующей стадии определится позднее.
Кубок Германии
Первый раунд
«Рот-Вайсс» - «Хоффенхайм» - 0:1
Гол: Амири, 56
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