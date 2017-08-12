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Григорян объявил, что подаст в отставку после матча с «Динамо»

Максим Кравченко
Источник:  Телеканал «Наш Футбол»Комментарии

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян подаст в отставку. Об этом заявил сам тренер в эфире телеканала «Наш футбол» после с «Динамо» (1:3).

Реакция руководства «Анжи» на это заявление пока неизвестна.

После этой игры «Динамо» набрало семь очков и поднялось на девятую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Анжи», имея в активе три очка, занимает 15-е место.

В следующем туре «Анжи» 19 августа в гостях сыграет с «Рубином». Днем позже «Динамо» встретится с «Уфой».

Матч

Анжи - Динамо - 1:3 (1:2)

Голы

Яковлев 9 (1:0). Бечирай 15 (1:1). Панченко 34 (1:2). Панченко 76 (1:3 - пен.).

Состав

Анжи: Солосин, Мусалов, Фибель, Афонин, Данченко (Липартия, 69), Брызгалов, Карасёв (Гулиев, 61), Хубулов, Лескано (Мамтов, 46), Яковлев, Маркелов

Динамо: Шунин, Терехов С., Рыков, Хольмен, Темников, Козлов, Соу (Соснин, 82), Ташаев, Бечирай, Панченко (Вандерсон, 77), Луценко (Зотов, 46)

Предупреждения:

Хубулов, 25 - Соу, 59; Рыков, 85

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

12 августа 20:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

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