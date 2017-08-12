Григорян объявил, что подаст в отставку после матча с «Динамо»
Главный тренер «Анжи» Александр Григорян подаст
в отставку. Об этом заявил сам тренер в эфире телеканала «Наш футбол» после с «Динамо»
(1:3).
Реакция руководства «Анжи» на это заявление пока
неизвестна.
После этой игры «Динамо» набрало семь очков и поднялось на девятую строчку
в турнирной таблице РФПЛ. «Анжи», имея в активе три очка, занимает 15-е место.
В следующем туре «Анжи» 19 августа в гостях сыграет с «Рубином». Днем позже «Динамо» встретится с «Уфой».
Матч
Голы
Яковлев 9 (1:0). Бечирай 15 (1:1). Панченко 34 (1:2). Панченко 76 (1:3 - пен.).
Состав
Анжи: Солосин, Мусалов, Фибель, Афонин, Данченко (Липартия, 69), Брызгалов, Карасёв (Гулиев, 61), Хубулов, Лескано (Мамтов, 46), Яковлев, Маркелов
Динамо: Шунин, Терехов С., Рыков, Хольмен, Темников, Козлов, Соу (Соснин, 82), Ташаев, Бечирай, Панченко (Вандерсон, 77), Луценко (Зотов, 46)
Предупреждения:
Хубулов, 25 - Соу, 59; Рыков, 85
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
12 августа 20:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция