Григорян объявил, что подаст в отставку после матча с «Динамо»

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян подаст в отставку. Об этом заявил сам тренер в эфире телеканала «Наш футбол» после с «Динамо» (1:3).

Реакция руководства «Анжи» на это заявление пока неизвестна.

После этой игры «Динамо» набрало семь очков и поднялось на девятую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Анжи», имея в активе три очка, занимает 15-е место.

В следующем туре «Анжи» 19 августа в гостях сыграет с «Рубином». Днем позже «Динамо» встретится с «Уфой».