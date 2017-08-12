Майк Кинэн: «Металлург» показал «Куньлуню», как побеждать

Главный тренер «Куньлуня» Майк Кинэн подвел итоги матча с магнитогорским «Металлургом» (2:3) на мемориале Ивана Ромазана.

– Хорошая, соревновательная игра, в которой можно многому научиться. Наш соперник – серьезная команда, которая умеет побеждать, и мы должны тоже этому учиться, поскольку сейчас мы только строим новую команду.

Я уже говорил о том, что нужно уметь побеждать. Вот «Металлург» как раз показал, как это нужно делать. Он, естественно, резко усилил игру и добился победы. Мы должны этому учиться, учиться тому, как поддерживать определенный уровень игры на протяжении всего матча, - приводит слова Кинэна официальный сайт магнитогорской команды.