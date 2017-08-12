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Илья Воробьев: У нас было не самое лучшее начало первого периода

Источник:  ХК «Металлург» (Магнитогорск)Комментарии

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над «Куньлунь Ред Стар» (3:2) на мемориале Ивана Ромазана.

– Несомненно, приятно выиграть первую, хоть и предсезонную, домашнюю игру. Было красивое открытие Мемориала, удалось порадовать своих зрителей. Работаем дальше. У нас было не самое лучшее начало первого периода, первые 10 минут. Потом мы вкатились и стало все нормально, - приводит слова Воробьева официальный сайт магнитогорской команды.

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