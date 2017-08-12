Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уотфорд3 : 3Ливерпуль
Футбол  Халл Сити4 : 1Бертон Альбион
Футбол  Брайтон0 : 3Манчестер Сити
Футбол  Уфа1 : 4Ростов
Футбол  ЦСКА2 : 1Спартак
Футбол  Анжи1 : 3Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Австралийка Пирсон стала чемпионкой мира в беге на 100 метров с барьерами

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Лондоне (Великобритания) продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. В беге на 100 метров с барьерами у женщин победу одержала спортсменка из Австралии Салли Пирсон.

Результат победительницы – 12,59 секунды. На втором месте американка Дон Харпер Нельсон (12,63). Третьей стала немка Памела Дуткевич (12,72).

Легкая атлетика. Чемпионат мира

Лондон (Великобритания)

Бег на 100 метров с барьерами

Женщины

Финал

1. Салли Пирсон (Австралия) 12,59

2. Дон Харпер Нельсон (США)12,63

3. Памела Дуткевич (Германия) 12,72

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Француз Майер завоевал золото в десятиборье на чемпионате мира по легкой атлетикеВ Лондоне (Великобритания) продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. В десятиборье победу одержал французский спортсмен Кевин Майер.Ласицкене завоевала золото чемпионата мира в прыжках в высотуВ Лондоне (Великобритания) продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. В прыжках в высоту у женщин победу одержала россиянка Мария Ласицкене.Эфиоп Эдрис завоевал золото в беге на 5000 метров на чемпионате мираВ Лондоне (Великобритания) продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. В беге на 5000 метров у мужчин победу одержал эфиоп Муктар Эдрис.Сергей Желанов: Причиной травмы Шкуренева стало отсутствие личного врачаСтарший тренер сборной России в группе многоборья Сергей Желанов выразил мнение, что причиной травмы десятиборца Ильи Шкуренева на чемпионате мира в Лондоне стало отсутствие личного врача.Илья Шкуренев снялся с чемпионата мираРоссийский десятиборец Илья Шкуренев, выступающий на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, снялся с турнира по причине травмы.
Футбол
Жулиано подписал четырехлетний контракт с «Фенербахче»
Футбол
Григорян объявил, что подаст в отставку после матча с «Динамо»
Футбол
Дубль Панченко помог «Динамо» переиграть «Анжи»
Футбол
«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Брайтон»
все новости