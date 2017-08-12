Австралийка Пирсон стала чемпионкой мира в беге на 100 метров с барьерами
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Лондоне (Великобритания) продолжается
чемпионат мира по легкой атлетике. В беге на 100 метров с барьерами у женщин победу
одержала спортсменка из Австралии Салли Пирсон.
Результат победительницы – 12,59 секунды. На
втором месте американка Дон Харпер Нельсон (12,63). Третьей стала немка Памела
Дуткевич (12,72).
Легкая атлетика. Чемпионат мира
Лондон (Великобритания)
Бег на 100 метров с барьерами
Женщины
Финал
1. Салли Пирсон (Австралия) 12,59
2. Дон Харпер Нельсон (США)12,63
3. Памела Дуткевич (Германия) 12,72
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