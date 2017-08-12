Хосеп Гвардиола: Было непросто преодолеть оборону «Брайтона»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после матча против «Брайтона» в первом туре чемпионата Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

«Мы все видели матчи премьер-лиги вчера и сегодня. Сложно было всем. «Брайтон» - это команда, которая только что повысилась в классе. При своих болельщиках они очень старались.

У нас были шансы на первых минутах. После того, как игра успокоилась, нам было непросто преодолеть их оборону, у них сзади были все 10 человек. Но мы держали под контролем их контратаки и дали им создать только один момент в выездном матче, что в премьер-лиге сделать нелегко.

Мы довольны тем, как мы играли. Если говорить о работе с мячом, мы сыграли так же, как и в предсезонных матчах. Мы намерены продолжать прогрессировать», - цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити».

На 70-й минуте счет открыл Серхио Агуэро. Через пять минут Льюис Данк поразил собственные ворота. В следующем туре «Манчестер Сити» примет «Эвертон», а «Брайтон» на выезде сыграет с «Лестером».

Чемпионат Англии. Премьер-лига

1-й тур