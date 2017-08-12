Хосеп Гвардиола: Было непросто преодолеть оборону «Брайтона»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола
поделился впечатлениями после матча против «Брайтона» в первом туре чемпионата
Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.
«Мы все видели матчи премьер-лиги вчера и
сегодня. Сложно было всем. «Брайтон» - это команда, которая только что
повысилась в классе. При своих болельщиках они очень старались.
У нас были шансы на первых минутах. После того,
как игра успокоилась, нам было непросто преодолеть их оборону, у них сзади были
все 10 человек. Но мы держали под контролем их контратаки и дали им создать
только один момент в выездном матче, что в премьер-лиге сделать нелегко.
Мы довольны тем, как мы играли. Если говорить о
работе с мячом, мы сыграли так же, как и в предсезонных матчах. Мы намерены
продолжать прогрессировать», - цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер
Сити».
На 70-й минуте счет открыл Серхио Агуэро. Через
пять минут Льюис Данк поразил собственные ворота. В следующем туре «Манчестер
Сити» примет «Эвертон», а «Брайтон» на выезде сыграет с «Лестером».
Чемпионат Англии. Премьер-лига
1-й тур
Матч
Брайтон - Манчестер Сити - 0:3 (0:0)
Голы
Агуэро 70 (0:1). Данк 75 (0:2 - автогол). Данк 75 (0:3 - автогол).
Состав
Брайтон: Райан, Зуттнер, Бруно, Данк, Даффи, Марч (Ноккарт, 77), Стивенс, Прюппер, Гросс, Хемед (Маррей, 60), Браун (Мерфи, 24)
Манчестер Сити: Эдерсон, Стоунз, Компани, Уокер, Данило (Сане, 68), Отаменди, Силва Д., Фернандиньо, де Брюйне, Габриэл (Стерлинг, 78), Агуэро (Силва Б., 83)
Предупреждения:
нет - Габриэл, 29; Стерлинг, 82
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
12 августа 19:30, Фалмер, Онлайн-трансляция