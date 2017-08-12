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Хосеп Гвардиола: Было непросто преодолеть оборону «Брайтона»

Источник:  ФК «Манчестер Сити»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после матча против «Брайтона» в первом туре чемпионата Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

«Мы все видели матчи премьер-лиги вчера и сегодня. Сложно было всем. «Брайтон» - это команда, которая только что повысилась в классе. При своих болельщиках они очень старались.

У нас были шансы на первых минутах. После того, как игра успокоилась, нам было непросто преодолеть их оборону, у них сзади были все 10 человек. Но мы держали под контролем их контратаки и дали им создать только один момент в выездном матче, что в премьер-лиге сделать нелегко.

Мы довольны тем, как мы играли. Если говорить о работе с мячом, мы сыграли так же, как и в предсезонных матчах. Мы намерены продолжать прогрессировать», - цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити».

На 70-й минуте счет открыл Серхио Агуэро. Через пять минут Льюис Данк поразил собственные ворота. В следующем туре «Манчестер Сити» примет «Эвертон», а «Брайтон» на выезде сыграет с «Лестером».

Чемпионат Англии. Премьер-лига

1-й тур

Матч

Брайтон - Манчестер Сити - 0:3 (0:0)

Голы

Агуэро 70 (0:1). Данк 75 (0:2 - автогол). Данк 75 (0:3 - автогол).

Состав

Брайтон: Райан, Зуттнер, Бруно, Данк, Даффи, Марч (Ноккарт, 77), Стивенс, Прюппер, Гросс, Хемед (Маррей, 60), Браун (Мерфи, 24)

Манчестер Сити: Эдерсон, Стоунз, Компани, Уокер, Данило (Сане, 68), Отаменди, Силва Д., Фернандиньо, де Брюйне, Габриэл (Стерлинг, 78), Агуэро (Силва Б., 83)

Предупреждения:

нет - Габриэл, 29; Стерлинг, 82

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

12 августа 19:30, Фалмер, Онлайн-трансляция


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