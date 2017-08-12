Эфиоп Эдрис завоевал золото в беге на 5000 метров на чемпионате мира
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Лондоне (Великобритания) продолжается
чемпионат мира по легкой атлетике. В беге на 5000 метров у мужчин победу
одержал эфиоп Муктар Эдрис.
Результат победителя – 13 минут 32,79 секунды.
Вторым стал британец Мо Фара (13.33,22). На третьем месте американец Пол
Кипкемой Челимо (13.33,30).
Легкая атлетика. Чемпионат мира
Лондон (Великобритания)
Бег на 5000 метров
Мужчины
Финал
1. Муктар Эдрис (Эфиопия) 13.32,79
2. Мо Фара (Великобритания) 13.33,22
3. Пол Кипкемой Челимо (США) 13.33,30
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