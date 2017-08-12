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Юрий Калитвинцев: Никакой паники у нас не было

Махмуд Нурмагомедов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев дал комментарий по итогам матча с «Анжи» (1:3).

- Что касается нашей команды надо отметить характер. Играем через два дня на третий… да, была у нас ротация состава. За счет характера за счет веры команды в целом и немножко мастерства мы сегодня победили. Никакой паники у нас не было, мы знали, что впереди еще много времени. Когда мы повели, стало тяжело сопернику. В перерыве мы спланировали так что укрепили среднюю линию, отдали половину поля, но не для того чтобы обороняться а для того чтобы иметь оперативный простор, что у нас и получилось. Был и пенальти и острые атаки. Качество игры и результат хороший. Я поздравил своих ребят за характер – сказал Калитвинцев.

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