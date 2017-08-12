Ласицкене завоевала золото чемпионата мира в прыжках в высоту
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Лондоне (Великобритания) продолжается
чемпионат мира по легкой атлетике. В прыжках в высоту у женщин победу одержала
россиянка Мария Ласицкене.
Результат россиянки – два метра и три
сантиметра. Второе место заняла украинка Юлия Левченко (2,01). Третьей стала
полячка Камила Лицвинко (1,99).
Напомним, что
Ласицкене, как и остальные российские спортсмены, выступала на турнире в
статусе нейтральной спортсменки. Для Ласицкене это второй титул чемпионки мира.
Также отметим, что это первое золото нынешнего чемпионата для российских спортсменов.
Легкая атлетика. Чемпионат мира
Лондон (Великобритания)
Прыжки в высоту
Женщины
Финал
1. Мария Ласицкене (Россия) 2,03
2. Юлия Левченко (Украина) 2,01
3. Камила Лицвинко (Польша) 1,99
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