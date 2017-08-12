Ласицкене завоевала золото чемпионата мира в прыжках в высоту

В Лондоне (Великобритания) продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. В прыжках в высоту у женщин победу одержала россиянка Мария Ласицкене.

Результат россиянки – два метра и три сантиметра. Второе место заняла украинка Юлия Левченко (2,01). Третьей стала полячка Камила Лицвинко (1,99).

Напомним, что Ласицкене, как и остальные российские спортсмены, выступала на турнире в статусе нейтральной спортсменки. Для Ласицкене это второй титул чемпионки мира. Также отметим, что это первое золото нынешнего чемпионата для российских спортсменов.

Легкая атлетика. Чемпионат мира

Лондон (Великобритания)

Прыжки в высоту

Женщины

Финал

1. Мария Ласицкене (Россия) 2,03

2. Юлия Левченко (Украина) 2,01

3. Камила Лицвинко (Польша) 1,99