«Бордо» обыграл «Метц»

Матч второго тура чемпионата Франции между «Бордо» и «Метцем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Бордо».

В составе победителей отличились Валентин Вада и Юнусс Санкаре. «Бордо» набрал четыре очка и занимает четвертое место. У «Метца» ноль очков и 17-е место.

В следующем туре «Бордо» сыграет с «Лионом», а «Метц» - с «Монако».

Чемпионат Франции. Лига 1

2-й тур

«Бордо» - «Метц» - 2:0

Голы: Вада, 44, Санкаре, 64