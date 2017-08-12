«Бордо» обыграл «Метц»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч второго тура чемпионата Франции между «Бордо»
и «Метцем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Бордо».
В составе победителей отличились Валентин Вада и
Юнусс Санкаре. «Бордо» набрал четыре очка и занимает четвертое место. У «Метца»
ноль очков и 17-е место.
В следующем туре «Бордо» сыграет с «Лионом», а «Метц»
- с «Монако».
Чемпионат Франции. Лига 1
2-й тур
«Бордо» - «Метц» - 2:0
Голы: Вада, 44, Санкаре, 64
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