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Александр Григорян: Махачкала - это для меня земляческий регион, я парень вон из-за той горы

Махмуд Нурмагомедов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян дал комментарий по итогам матча с «Динамо» (1:3).

- Результат сегодняшней игры опять определили грубейшие индивидуальные ошибки определенных игроков. Я сейчас не хочу объявлять имена. Основная моя ошибка - это то что я не доверял запасным. Когда есть командная игра, люди понимают что им делать в защите и атаке, нужно доверять и давать шанс всем игрокам. Если посчитать количество матчей где индивидуальные ошибки определенных игроков привели к потере очков, станет понятно что я должен был совершить ротацию и заменить их. Игра с «Ростовом» не была проигрышной, да и в матче с ЦСКА при счете 1:2 было пару моментов... сказать что мы провалили игру в Хабаровске тоже язык не поворачивается. Мы же не та команда которая должна создавать 20 моментов! То что только Маркелов в Хабаровске нанес 8 ударов по воротам наверно о чем то говорит. Когда накапливаются такие игры в которых команда ни в чем не уступает соперникам по содержанию игры и при этом проигрывает, то конечно же в такой ситуации тренер должен подать в отставку.

- В целом как вы оцените свою работу в «Анжи», что бы вы поменяли в ней если бы была такая возможность?
- Для меня это был крайне важный этап. Махачкала - это для меня земляческий регион, я парень вон из-за той горы. Поэтому для меня крайне важно было не то, что я попал в Премьер-лигу, а именно то, что попал в Махачкалу. Здесь была повышенная ответственность. Кроме того я не люблю большие шумные и помпезные города, мне здесь было очень комфортно. Тут есть все условия для работы, у команды просто шикарная база. Чтобы я сделал по другому? В эту заявочную компанию я убеждал руководство в том что с учетом наших немного ограниченных финансовых возможностей надо сделать ставку на ребятах которых я знаю из ФНЛ, на игроках у которых горят глаза и огромная мотивация. Уверяю вас я ни в ком не ошибся. К примеру Карасев видя на сколько важный матч вышел несмотря на травму. Это игрок первого дивизиона, но вы посмотрите как качественно он действует, как быстро думает на поле. Все эти ребята будут прогрессировать. Я не сориентировался в том, что нужен один топовый нападающий, форвард-киллер. Все наши нападающие с великолепными возможностями и перспективами, но нужен был топовый. Еще один момент, видя сколько результативных ошибок допустил Фибель в трех-четырех турах, ему надо было дать время передохнуть, заменить его. Был у меня Багаев, сейчас заявили Армаша, выздоравливает Удалый. Но на тот момент замена Фибелю была только в лице Багаева и я жалею что не доверился ему. В премьер-лиге цена ошибки очень велика. Одна ошибка при выборе состава, или даже одна не эффективная замена по ходу игры будет отражаться на результате. Особенно в нашей ситуации. Собственно на этом и хотелось бы запомнить.

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