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Француз Майер завоевал золото в десятиборье на чемпионате мира по легкой атлетике

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Лондоне (Великобритания) продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. В десятиборье победу одержал французский спортсмен Кевин Майер.

Победитель набрал 8768 очков. На втором месте  немец Рико Фраймут (8564), третьим стал еще один представитель Германии Кай Казмирек (8488). Напомним, что россиянин Илья Шкуренев завершил соревнования из-за травмы после шестого вида.

Легкая атлетика. Чемпионат мира

Лондон (Великобритания)

Десятиборье

Мужчины

Итоговый результат

1. Кевин Майер (Франция) – 8768 очков

2. Рико Фраймут (Германия) -  8564

 3. Кай Казмирек (Германия) – 8488.

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