Немец Феттер завоевал золото в метании копья на чемпионате мира

На чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне (Великобритания) состоялись соревнования по метанию копья. Победителем стал немецкий спортсмен Йоханнес Феттер.

Победитель показал результат 89,89 метра. Вторым стал Якуб Владлейх (89,73). На третьем месте еще один представитель Чехии Петр Фридрих (88,32).

Легкая атлетика. Чемпионат мира

Лондон (Великобритания)

Метания копья

Мужчины

Финал

1. Йоханнес Феттер (Германия) 89,89 м

2. Якуб Владлейх (Чехия) 89,73

3. Петр Фридрих (Чехия) 88,32