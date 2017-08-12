Сборная США завоевала золото в эстафете 4x100 метров на ЧМ по легкой атлетике
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Лондоне (Великобритания) продолжается
чемпионат мира по легкой атлетике. В эстафете 4x100 метров у женщин победу одержала сборная США.
Результат победителей – 41,82 секунды. На втором
месте сборная Великобритании (42,12). Третьей стала команда Ямайки (42,19).
Легкая атлетика. Чемпионат мира
Лондон (Великобритания)
Эстафета 4x100 метров
Женщины
Финал
1. США 41,82
2. Великобритания 42,12
3. Ямайка 42,19
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