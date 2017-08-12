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«Трабзонспор» подал жалобу в ФИФА на переход Жулиано

Источник:  ФК «Трабзонспор»Комментарии

«Трабзонспор» на своем официальном сайте сообщил, что направил жалобу в ФИФА по поводу перехода Жулиано из «Зенита» в «Фенербахче».

- У нас с «Зенитом» был договор о переходе Жулиано. Мы инициируем разбирательство в ФИФА по данному вопросу. Процесс будет открытым для общественности, - говорится в сообщении.

Напомним, Жулиано перешел в «Фенербахче» из «Зенита» и подписал четырехлетнийконтракт с клубом из Стамбула.

В «Зенит» 26-летний футболист перешел из «Гремио» за 7 миллионов евро в 2016 году. За это время он провел 30 матчей в РФПЛ, забил восемь голов и отдал семь передач.

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