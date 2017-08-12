Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск- : -Рубин
Футбол  Крылья Советов- : -Динамо СПб
Футбол  Краснодар- : -Амкар
Футбол  Локомотив- : -Тосно
Футбол  Зенит- : -Ахмат
Футбол  Барселона- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Роман Бабаев: На дерби не заполнился стадион, потому что наступила пора отпусков

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на многочисленные публикации «Советского спорта», посвященные незаполненным трибунам на домашнем стадионе армейцев. После того как трибуны не были полностью заполнены даже на главном дерби сезона, г-н Бабаев прокомментировал это следующим образом:

- По моей информации, остались нереализованными около полутора-двух тысяч билетов не на самые лучшие места. Наверное, это сезон отпусков, многие уехали за город, но с другой стороны те, кто пришел на стадион, – это настоящие болельщики, которые не пропустили такой яркий и эмоциональный матч. Можно только посочувствовать тем, кто решил остаться дома и посмотреть игру по телевизору. Но жаль, что не удалось собрать полные трибуны.

Напомним, до этого Роман Бабаев объяснял пустые трибуны то будними днями, когда тяжело уйти с работы, то выходными, когда люди отправляются на дачи.

Матч

ЦСКА - Спартак - 2:1 (0:0)

Голы

Пашалич 47 (0:1). Щенников 83 (1:1). Витиньо 85 (2:1).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Березуцкий А. (Натхо, 69), Березуцкий В., Фернандес, Головин, Дзагоев (Игнашевич, 90), Вернблум, Витиньо, Оланаре (Чалов, 58)

Спартак: Селихов, Джикия, Петкович, Комбаров, Таски, Промес, Пашалич, Глушаков, Самедов (Бакаев, 90), Фернандо (Ананидзе, 87), Зе Луиш (Мельгарехо, 37)

Предупреждения:

Головин, 84; Витиньо, 86; Вернблум, 90; Фернандес, 90 - Джикия, 90; Промес, 90

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

12 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ЦСКА – «Спартак»: цифры – за Головина и против ВасинаЦСКА – «Спартак»: цифры – за Головина и против ВасинаСтатистика знает все. В том числе – чей вклад в результат оказался более значим. Обсмакуем лишь несколько значимых цифр из матча.Александр Григорян: Махачкала - это для меня земляческий регион, я парень вон из-за той горыГлавный тренер «Анжи» Александр Григорян дал комментарий по итогам матча с «Динамо» (1:3).Юрий Калитвинцев: Никакой паники у нас не былоГлавный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев дал комментарий по итогам матча с «Анжи» (1:3).Жулиано подписал четырехлетний контракт с «Фенербахче»Официальный сайт «Фенербахче» подтвердил переход бразильского полузащитника Виктора Жулиано из «Зенита».РФПЛ. 6-й тур. ЦСКА обыграл «Спартак», «Анжи» уступил «Динамо» и другие матчиРезультаты матчей шестого тура чемпионата России.
Легкая атлетика
Сборная США завоевала золото в эстафете 4x100 метров на ЧМ по легкой атлетике
Легкая атлетика
Немец Феттер завоевал золото в метании копья на чемпионате мира
Легкая атлетика
Француз Майер завоевал золото в десятиборье на чемпионате мира по легкой атлетике
Легкая атлетика
Эфиоп Эдрис завоевал золото в беге на 5000 метров на чемпионате мира
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Роман Бабаев
Роман Бабаеввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости