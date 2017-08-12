Роман Бабаев: На дерби не заполнился стадион, потому что наступила пора отпусков

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на многочисленные публикации «Советского спорта», посвященные незаполненным трибунам на домашнем стадионе армейцев. После того как трибуны не были полностью заполнены даже на главном дерби сезона, г-н Бабаев прокомментировал это следующим образом:

- По моей информации, остались нереализованными около полутора-двух тысяч билетов не на самые лучшие места. Наверное, это сезон отпусков, многие уехали за город, но с другой стороны те, кто пришел на стадион, – это настоящие болельщики, которые не пропустили такой яркий и эмоциональный матч. Можно только посочувствовать тем, кто решил остаться дома и посмотреть игру по телевизору. Но жаль, что не удалось собрать полные трибуны.

Напомним, до этого Роман Бабаев объяснял пустые трибуны то будними днями, когда тяжело уйти с работы, то выходными, когда люди отправляются на дачи.