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Team Liquid сразится с Newbee в гранд-финале The International 2017

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Team Liquid вышла в гранд-финал турнира The International 2017.

В финале нижней сетки «жидкие» обыграли LGD.Forever Young со счетом 2:1. В гранд-финале Team Liquid сыграет с Newbee.

LGD.Forever Young заняла третье место и заработала 2 575 000 долларов.

Плей-офф The International 2017 проходит с 7 по 12 августа в Сиэтле на «Ки-арене». Призовой фонд чемпионата превысил 24 миллиона долларов.

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