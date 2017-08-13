Team Liquid сразится с Newbee в гранд-финале The International 2017

Team Liquid вышла в гранд-финал турнира The International 2017.

В финале нижней сетки «жидкие» обыграли LGD.Forever Young со счетом 2:1. В гранд-финале Team Liquid сыграет с Newbee.



LGD.Forever Young заняла третье место и заработала 2 575 000 долларов.



Плей-офф The International 2017 проходит с 7 по 12 августа в Сиэтле на «Ки-арене». Призовой фонд чемпионата превысил 24 миллиона долларов.