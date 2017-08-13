Великобритания завоевала золото чемпионата мира в мужской эстафете 4x100 метров, Болт не финишировал из-за травмы

В Лондоне (Великобритания) продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. В эстафете 4x100 метров у мужчин победу одержала сборная Великобритании.

Результат победителей – 37,47 секунды. Второй стала сборная США (37,52). На третьем месте сборная Японии (38,04).

Отметим, что не финишировала сборная Ямайки. Усэйн Болт, который бежал последний этап, не смог завершить забег, получив травму. Ранее Болт заявлял, что этот забег станет последним в его карьере.

Легкая атлетика. Чемпионат мира

Лондон (Великобритания)

Эстафета 4x100 метров

Мужчины

Финал

1. Великобритания 37,47

2. США 37,52

3. Япония 38,04