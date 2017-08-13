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«Аякс» уступил «Хераклесу» в первом туре чемпионата Голландии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого тура чемпионата Голландии между «Хераклесом» и «Аяксом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Хераклеса».

В составе победителей отличились Пол Гладон и Брэдли Кувас. У «Аякса» забил Хаким Зиех.

В следующем туре «Аякс» примет «Гронинген», а «Хераклес» на выезде сыграет с «Херенвеном».

Чемпионат Голландии

1-й тур

«Хераклес» - «Аякс» - 2:1

Голы: Гладон, 65, Кувас, 82 – Зиех, 56

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