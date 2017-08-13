«Аякс» уступил «Хераклесу» в первом туре чемпионата Голландии
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч первого тура чемпионата Голландии между
«Хераклесом» и «Аяксом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в
пользу «Хераклеса».
В составе победителей отличились Пол Гладон и
Брэдли Кувас. У «Аякса» забил Хаким Зиех.
В следующем туре «Аякс» примет «Гронинген», а «Хераклес»
на выезде сыграет с «Херенвеном».
Чемпионат Голландии
1-й тур
«Хераклес» - «Аякс» - 2:1
Голы: Гладон, 65, Кувас, 82 – Зиех, 56
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