«Вердер» обыграл «Вюрцбургер Киккерс» в первом раунде Кубка Германии
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч
первого раунда Кубка Германии между «Вюрцбургер Киккерс» и «Вердером»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Вердера».
В
составе победителей отличились Милош Велькович, Макс Крузе и Максимилиан
Эггштайн. Соперник бременского клуба по следующей стадии определится позднее.
Кубок
Германии
Первый
раунд
«Вюрцбургер
Киккерс» - «Вердер» - 0:3
Голы:
Велькович, 50, Крузе, 74, Эггштайн, 77
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