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«Вердер» обыграл «Вюрцбургер Киккерс» в первом раунде Кубка Германии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого раунда Кубка Германии между «Вюрцбургер Киккерс» и «Вердером» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Вердера».

В составе победителей отличились Милош Велькович, Макс Крузе и Максимилиан Эггштайн. Соперник бременского клуба по следующей стадии определится позднее.

Кубок Германии

Первый раунд

«Вюрцбургер Киккерс» - «Вердер»  - 0:3

Голы: Велькович, 50, Крузе, 74, Эггштайн, 77

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