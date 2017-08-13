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«Болонья» крупно уступила «Читаделле» и вылетела из Кубка Италии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Состоялись матчи третьего раунда Кубка Италии.

В одном из матчей «Болонья» дома уступила «Читаделле» со счетом 0:3 и покинула турнир. «Сампдория», «Сассуоло», «Удинезе», «Кьево» и «Кальяри» пробились в следующий раунд.

Кубок Италии

Третий раунд

«Болонья» - «Читаделла» - 0:3

«Беневенто» - «Перуджа» - 0:4

«Брешиа» - «Пескара» - 1:3

«Карпи» - «Салернитана» - 3:3, по пенальти – 4:3

«Порденоне» - «Лечче» - 3:2

СПАЛ – «Ренате» - 1:0

«Кьево» - «Асколи» - 2:1

«Кротоне» - «Пьяченца» - 2:1

«Сампдория» - «Фоджа» - 3:0

«Сассуоло» - «Специя» - 2:0

«Удинезе» - «Фрозиноне» - 3:2

«Бари» - «Кремонезе» - 2:1

«Кальяри» - «Палермо» - 2:1,  по пенальти – 4:2

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