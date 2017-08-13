«Болонья» крупно уступила «Читаделле» и вылетела из Кубка Италии
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Состоялись матчи третьего раунда
Кубка Италии.
В одном из матчей «Болонья» дома
уступила «Читаделле» со счетом 0:3 и покинула турнир. «Сампдория», «Сассуоло», «Удинезе»,
«Кьево» и «Кальяри» пробились в следующий раунд.
Кубок Италии
Третий раунд
«Болонья» - «Читаделла» - 0:3
«Беневенто» - «Перуджа» - 0:4
«Брешиа» - «Пескара» - 1:3
«Карпи» - «Салернитана» - 3:3,
по пенальти – 4:3
«Порденоне» - «Лечче» - 3:2
СПАЛ – «Ренате» - 1:0
«Кьево» - «Асколи» - 2:1
«Кротоне» - «Пьяченца» - 2:1
«Сампдория» - «Фоджа» - 3:0
«Сассуоло» - «Специя» - 2:0
«Удинезе» - «Фрозиноне» - 3:2
«Бари» - «Кремонезе» - 2:1
«Кальяри» - «Палермо» -
2:1, по пенальти – 4:2
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически