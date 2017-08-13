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Федерер обыграл Хаасе и вышел в финале турнира Монреале

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч турнира АТР серии «Мастерс» в Монреале (Канада) между швейцарцем Роджером Федерером и голландцем Робином Хаасе завершился победой швейцарского теннисиста. Итоговый счет матча - 6:3, 7:6 (5) в пользу Федерера.

Матч продолжался один час и 15 минут. В активе швейцарца девять эйсов и два реализованных брейк-поинта. В другом полуфинале сыграют канадец Денис Шаполвалов и немец Александр Зверев.

Турнир АТР

«Мастерс»

Покрытие: хард

Призовой фонд: 4 662 300 долларов

1/2 финала

Роджер Федерер (Швейцария) – Робин Хаасе (Голландия) - 6:3, 7:6 (5) 

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