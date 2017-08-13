Федерер обыграл Хаасе и вышел в финале турнира Монреале
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч турнира АТР серии «Мастерс»
в Монреале (Канада) между швейцарцем Роджером Федерером и голландцем Робином
Хаасе завершился победой швейцарского теннисиста. Итоговый счет матча - 6:3, 7:6 (5) в пользу Федерера.
Матч продолжался
один час и 15 минут. В активе швейцарца девять эйсов и два реализованных
брейк-поинта. В другом полуфинале сыграют канадец Денис Шаполвалов и немец
Александр Зверев.
Турнир АТР
«Мастерс»
Покрытие: хард
Призовой фонд: 4 662 300 долларов
1/2 финала
Роджер Федерер
(Швейцария) – Робин Хаасе (Голландия) - 6:3, 7:6
(5)
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