Мария Ласицкене: Моя победа не закономерна
Российская
прыгунья в высоту Мария Ласицкене поделилась впечатлениями после выступления на
чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне (Великобритания). Напомним, что
она завоевала золотую медаль.
Россиянка сбила планку на высоте 1,99 метра, позволив в один из
моментов соревнований соперницам выйти вперед. «Подумала в этот момент -
дурочка, надо исправляться», - добавила Мария.
Напомним, что
Ласицкене, как и другие российские спортсмены на
нынешнем чемпионате мира, выступала в статусе нейтральной спортсменки.