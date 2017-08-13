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Мария Ласицкене: Моя победа не закономерна

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене поделилась впечатлениями после выступления на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне (Великобритания). Напомним, что она завоевала золотую медаль.

«Нет, победа не закономерна. По ходу соревнований не радовалась удачным попыткам, потому что знала, что впереди много высот, эмоции растрачивать раньше времени не надо. Хотя и самой победе бурно тоже не радовалась», - цитирует Ласицкене «Р-Спорт».

Россиянка сбила планку на высоте 1,99 метра, позволив в один из моментов соревнований соперницам выйти вперед. «Подумала в этот момент - дурочка, надо исправляться», - добавила Мария.

Напомним, что Ласицкене, как и другие российские спортсмены на нынешнем чемпионате мира, выступала в статусе нейтральной спортсменки.

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