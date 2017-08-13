Болт не смог финишировать из-за судороги в левой ноге
Стало
известно, почему знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт не сумел финишировать
в эстафете 4х100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне
(Великобритания).
«У него была
судорога в мышце задней поверхности левого бедра. Но еще большая боль у него от
поражения. Последние три недели дались ему очень тяжело. Мы надеемся на лучшее»,
- сказал врач сборной Ямайки Кевин Джонс. Его слова со ссылкой на пресс-релиз
организаторов чемпионата приводит «Р-Спорт».
Напомним, что
Болт бежал заключительный этап за эстафетную команду Ямайки и не смог добраться
до финиша из-за травмы. Ранее ямаец заявлял, что этот забег будет последним в
его карьере.
Победу в
эстафете одержала сборная Великобритании. Второй стала сборная США, третьей –
сборная Японии.
Легкая атлетика. Чемпионат мира
Лондон
(Великобритания)
Эстафета
4x100 метров
Мужчины
Финал
1. Великобритания 37,47
2. США 37,52
3. Япония 38,04