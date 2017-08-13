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Болт не смог финишировать из-за судороги в левой ноге

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Стало известно, почему знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт не сумел финишировать в эстафете 4х100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне (Великобритания).

«У него была судорога в мышце задней поверхности левого бедра. Но еще большая боль у него от поражения. Последние три недели дались ему очень тяжело. Мы надеемся на лучшее», - сказал врач сборной Ямайки Кевин Джонс. Его слова со ссылкой на пресс-релиз организаторов чемпионата приводит «Р-Спорт».

Напомним, что Болт бежал заключительный этап за эстафетную команду Ямайки и не смог добраться до финиша из-за травмы. Ранее ямаец заявлял, что этот забег будет последним в его карьере.

Победу в эстафете одержала сборная Великобритании. Второй стала сборная США, третьей – сборная Японии.

Легкая атлетика. Чемпионат мира

Лондон (Великобритания)

Эстафета 4x100 метров

Мужчины

Финал

1. Великобритания 37,47

2. США 37,52

3. Япония 38,04 

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