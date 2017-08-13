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Валерий Масалитин: «Спартаку» будет тяжело в матче с «Локомотивом»

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча 7-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом».

– Что ждете от игры «Спартака» в матче с «Локомотивом»?
– «Спартаку» тяжело. В Питере 1:5. Дерби вот проиграли. Не скажу, что «Локомотив» стал сильнее после матча на Суперкубок. «Спартак» в том матче владел инициативой. Но у «Локомотива» была штанга, а если бы гол? 0:1 и что дальше? Должна была быть красная карточка Адриано. Он забил.

У «Локомотива» большие проблемы впереди. Ари сломался, и вырисовываются проблемы. Было бы хорошо, если бы они взяли Жонатаса.   

– Значит, будет что-то похожее на матч ЦСКА – «Спартак»?
– Да. Тем более, не известно надолго ли выбыл Зе Луиш. Зато у Адриано дисквалификация закончится. Проблем и у «Спартака» хватает.

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