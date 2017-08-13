Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск- : -Рубин
Футбол  Крылья Советов- : -Динамо СПб
Футбол  Краснодар- : -Амкар
Футбол  Локомотив- : -Тосно
Футбол  Зенит- : -Ахмат
Футбол  Барселона- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Пономарев проведет бой с Окампо 31 октября в США

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянин Константин Пономарев проведет бой с мексиканцем Карлосом Окампо за звание претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 66,68 кг.

«Мой поединок пройдет 31 октября в США. Точное место пока неизвестно», – сказал Пономарев.

Напомним, что титулом чемпиона мира IBF в этом весе владеет американец Эррол Спенс. На счету Пономарева 32 победы (13 досрочно) и ни одного поражения. В активе Окампо 21 победа (12 досрочно) и ни одного поражения.

Добавим, что Пономарев тренируется у известного специалиста Абеля Санчеса вместе с казахстанцем Геннадием Головкиным и россиянином Муратом Гассиевым.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Константин Пономарев: Бой с Пакьяо? Он остался на уровне разговоровРоссийский боксер Константин Пономарев, выступающий в полусредней весовой категории, рассказал о возможности провести бой против филиппинца Мэнни Пакьяо.Константин Пономарев: Шафиков победил Истера. Судейство было неадекватнымРоссийский боксер Константин Пономарев, выступающий в полусредней весовой категории, прокомментировал итог поединка Дениса Шафикова с Робертом Истером.Константин Пономарев: Победа Хорна над Пакьяо – нормальное судейское решениеРоссийский боксер Константин Пономарев, выступающий в полусредней весовой категории, прокомментировал итог поединка Мэнни Пакьяо с Джеффом Хорном.Следующим соперником Пакьяо может стать ПономаревГлава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил о том, что следующий бой Пакьяо может провести против россиянина Константина Пономарева.Константин Пономарев: Бой с Пакьяо – предел моих мечтанийКонстантин Пономарев: Бой с Пакьяо – предел моих мечтанийРоссийский боксер, выступающий в полусредней весовой категории, рассказал о планах стать чемпионом мира.
Теннис
Федерер обыграл Хаасе и вышел в финале турнира Монреале
Футбол
Великобритания завоевала золото чемпионата мира в мужской эстафете 4x100 метров, Болт не финишировал из-за травмы
Футбол
Роман Бабаев: На дерби не заполнился стадион, потому что наступила пора отпусков
Футбол
«Трабзонспор» подал жалобу в ФИФА на переход Жулиано
все новости
Константин Пономарёв
Константин Пономарёввсе новости