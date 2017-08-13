Пономарев проведет бой с Окампо 31 октября в США

Россиянин Константин Пономарев проведет бой с мексиканцем Карлосом Окампо за звание претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 66,68 кг.

«Мой поединок пройдет 31 октября в США. Точное место пока неизвестно», – сказал Пономарев.

Напомним, что титулом чемпиона мира IBF в этом весе владеет американец Эррол Спенс. На счету Пономарева 32 победы (13 досрочно) и ни одного поражения. В активе Окампо 21 победа (12 досрочно) и ни одного поражения.

Добавим, что Пономарев тренируется у известного специалиста Абеля Санчеса вместе с казахстанцем Геннадием Головкиным и россиянином Муратом Гассиевым.