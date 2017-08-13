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Букмекеры считают «Барселону» фаворитом первого матча за Суперкубок Испании с «Реалом»

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня состоится первый матч за Суперкубок Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом». Букмекеры считают каталонский клуб фаворитом этой игры.

Коэффициент на победу «Барселоны» - 1.98, на победу «Реала» - 3.40, на ничью – 4.20.

Матч начнется в 23:00 по Москве. Следить за его текстовой трансляцией вы можете здесь.


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