Букмекеры считают «Барселону» фаворитом первого матча за Суперкубок Испании с «Реалом»

Сегодня состоится первый матч за Суперкубок Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом». Букмекеры считают каталонский клуб фаворитом этой игры.

Коэффициент на победу «Барселоны» - 1.98, на победу «Реала» - 3.40, на ничью – 4.20.

Матч начнется в 23:00 по Москве. Следить за его текстовой трансляцией вы можете здесь.



