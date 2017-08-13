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Жозе Моуринью: У меня есть условия, чтобы сделать «Манчестер Юнайтед» сильнее

Источник:  Sky SportsКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оценил свои шансы выиграть чемпионство в свой второй сезон работы с командой.

Раньше Моуринью неизменно делал команду чемпионом на второй год работы. Так было в «Челси», «Интере» и «Реале».

«Думаю, это происходит потому, что на второй сезон тренер лучше знает игроков, лучше знает клуб. Я даже не говорю про лигу, потому что работаю в ней давно.

У меня есть условия, чтобы сделать команду сильнее, чем в прошлом году. Приведет ли это к лучшему результату и титулам – я не знаю», – приводит Sky Sports слова Моуринью.

Напомним, в воскресенье в первом туре премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет на «Олд Траффорд» «Вест Хэм». Начало матча – 18:00 (мск).

Матч

Манчестер Юнайтед - Вест Хэм

Место и дата

13 августа 18:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция

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