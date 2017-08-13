Зинедин Зидан: Неймар незаменим, но «Барселона» остается «Барселоной»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан перед первым матчем за Суперкубок Испании с «Барселоной» высказался о переходе форварда каталонцев Неймара в «ПСЖ».

«Кто бы ни сыграл у «Барселоны», это будет не Неймар, потому что он очень хорош, но у них все получится.

В мире не так много игроков, как Неймар. С другой стороны, хотя в команде произошли изменения, «Барселона» остается «Барселоной». Мы знаем, как они играют, и их планы не будут меняться.

Я сказал, что нет другого Неймара, он незаменим. Но будет другой игрок, который выйдет и сыграет хорошо. Если мы будем думать, что все сложится легко для нас, то это будет неправильно», – приводит Marca слова Зидана.

Напомним, первый матч за Суперкубок Испании «Барселона» – «Реал» пройдет в воскресенье на «Камп Ноу». Начало – 23:00 (мск).