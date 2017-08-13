Шарапова снялась с турнира в Цинциннати

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова пропустит турнир WTA в Цинциннати из-за травмы.

«Я приехала в Цинцаннати в пятницу с готовностью играть, – заявила 30-летняя российская теннисистка. – Однако следуя рекоммендациям врачей в целях мер предосторожности перед US Open, я, к сожалению, снимаюсь с турнира из-за травмы левого предплечья, которую я получила в Стэнфорде. Я благодарна организаторам за предоставления wild card и с нетерпением жду, когда смогу сыграть здесь в следующем году».

Напомним, в первом круге Шарапова должна была сыграть с Еленой Остапенко из Латвии.

Ранее из-за той же травмы левого предплечья Шарапова пропустила турнир в Торонто.