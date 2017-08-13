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Сергей Базаревич: Кулагин своей уверенностью сломал Германию

Источник:  РФБКомментарии

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич подвел итоги матча с Германией (89:60) на международном турнире в Казани.

– Мы верим в то, что мы делаем, – приводит слова Базаревича официальный сайт РФБ. – И верим, что если будем двигать мяч, то эти трехочковые придут. В первой половине «смазали» очень много хороших бросков. Я бы отметил, что мы защищались, и поэтому получали возможности для трехочковых. Ну, и Кулагин, конечно, сломал своей уверенностью соперника.

– При этом показалось, что это было чуть ли не единственное на тот момент решение команды против зонной защиты.
– Мы тренировали это, но впервые в этом году столкнулись в игре. Всегда так бывает – будто легкий ступор наступает. Хотя мы хорошо передавали мяч и доставляли его Тимофею Мозгову под кольцо против «зоны». Но здорово, что Миша взял игру на себя. Я сказал в раздевалке, что у нас должны быть готовы все, и во всех мы верим. Сегодня получилось у Кулагина. Отлично, мы очень рады!

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