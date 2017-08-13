Виталий Мутко: Было бы сверхнесправедливо, если бы Ласицкене не выиграла золото
Источник: ТАССКомментарии
Вице-премьер
правительства России Виталий Мутко прокомментировал победу Марии Ласицкене в
прыжках в высоту на чемпионате мира в Лондоне.
«Я очень рад за Машу, горжусь ей и ее тренером. Эта победа закономерна и справедлива, текущий сезон – это ее сезон, потому что она не проиграла ни одного турнира в этом году. Было бы сверхнесправедливо, если бы она не выиграла эту золотую медаль. Маша – большая умница», – приводит ТАСС слова Мутко.
Напомним, Ласицкене завоевала золото, взяв высоту 2,03 метра. Теперь 24-летняя представительница России – двукратная чемпионка мира.
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