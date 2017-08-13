Дмитрий Булыкин снова сыграет за «Динамо»

К 870-летию Москвы в ближайшее воскресенье пройдет матч между легендами футбола СССР и «Динамо».



Как сообщили «Российской Газете» в оргкомитете цикла мероприятий «Московские сезоны», за «бело-голубых» сыграют Дмитрий Булыкин, Андрей Сметанин, Ахрик Цвейба и другие кумиры миллионов.



Игра пройдёт завтра в 13:00 на стадионе «Красная Пресня». Победитель получит памятный трофей - Кубок Льва Яшина. Его супруга и дочь вошли в число почётных гостей. Судить встречу будет известный арбитр ФИФА Юрий Баскаков. Вход на стадион -