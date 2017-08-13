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Мария Ласицкене: Российские флаги на трибунах грели душу

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене поделилась впечатлениями от победы на чемпионате мира в Лондоне.

«Я очень счастлива. Ощущала поддержку и груз ответственности. Все это далось непросто, но чемпионат мира и не может быть простым стартом. Довольна золотой медалью, добытой в таких непростых условиях. Она наша, она будет здесь. Я очень счастлива. Знаю, как все переживали, вся Россия. Спасибо всем. Защищать титул тяжелее, чем выиграть впервые. Все знают, кто ты. Все чего-то ждут. Я полностью закрывалась, ничего не читала, не пересматривала. Просто отдыхала и знала, что впереди у меня ответственный старт.

Не смогла поднять над головой флаг? Зато я смогла хлопать всем! (смеется) А два года назад приходилось флаг нести. Неудобная ситуация, конечно… Но я рада, что медаль наша. Знаю, сколько наград у России… Ой, видите до чего нас довели (смеется). Восхищаюсь ребятами. Не слышала никого на трибунах, но уверена, что все наши атлеты были с нами сердцем и душой. Видела флаги и наших болельщиков. Это греет душу. Ощущала поддержку», – приводит слова Ласицкене официальный сайт «Матч ТВ».

Напомним, Ласицкене завоевала золото, взяв высоту 2,03 метра. Теперь 24-летняя представительница России – двукратная чемпионка мира.

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