Александр Головин: Не стал бы переоценивать слова Гончаренко

Полузащитник ЦСКА Александр Головин прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в матче шестого тура премьер-лиги на «Арене ЦСКА».

«Игра получилась очень эмоциональной. Конечно, неприятно пропускать и проигрывать по ходу матча, особенно в дерби. Хорошо, что проявили характер и вырвали победу. Не стал бы переоценивать слова главного тренера о том, что переломили игру благодаря моим усилиям. Вся команда смогла добавить в нужный момент и добиться необходимого результата», – приводит «Р-Спорт» слова Головина.

Напомним, проигрывая по ходу матча со счетом 0:1 ЦСКА одержал волевую победу, забив два гола за две минуты.