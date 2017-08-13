«Локомотив» интересуется нападающим «Эшторила» Клебером

Нападающий «Эшторила» Клебер может перейти в «Локомотив» в ближайшее время, сообщает издание Record.

Представитель российского клуба присутствовал на матче «Эшторила» с «Порту» и остался доволен игрой 27-летнего форварда. Сообщается, что «Локомотив» уже готовит предложение по игроку. Контракт Клебера с «Эшторилом» рассчитан до июня 2018 года, поэтому клуб готов рассмотреть возможность продажи.

Клебер выступал за «Эшторил» дважды за последние три года. В сезоне 2014/15 он забил 12 голов в 37 матчах, после была неудачная поездка в Китай. А в сезоне 2016/17 нападающий сыграл в 31 матче и забил 10 голов.