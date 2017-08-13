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Дмитрий Шляхтин: Сегодня Ласицкене – сильнейшая, но у нее есть еще потенциал

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал победу Марии Ласицкене в прыжках в высоту на чемпионате мира в Лондоне.

«Маша Ласицкене принесла много положительных эмоций нам. Была уверенность в том, что она выиграет золотую медаль, но дули на воду. Мы ждали, очень надеялись на Машу, и все у нее получилось. В спорте нужно все время доказывать, что ты сильнейший. Сегодня Ласицкене – сильнейшая (в мире легкоатлетка), но у нее есть еще потенциал», – приводит «Р-Спорт» слова Шляхтина.

Напомним, Ласицкене завоевала золото, взяв высоту 2,03 метра. Теперь 24-летняя представительница России – двукратная чемпионка мира.

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