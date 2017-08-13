Сергей Фурсенко: Претензии «Трабзонспора» бессмысленные, Жулиано хотел перейти именно в «Фенербахче»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал претензии «Трабзонспора», который направил жалобу в ФИФА в связи с переходом полузащитника Жулиано в «Фенербахче».

«Мне кажется, что претензии «Трабзонспора» бессмысленные. Когда ведутся переговоры, агенты игрока общаются с разными клубами. Турецкие агенты, возможно, и вели какие-то переговоры (с «Трабзонспором»). Тем не менее, сам Жулиано хотел перейти именно в «Фенербахче» и сразу же выложил фотографию (в Instagram) после перехода», – приводит «Р-Спорт» слова Фурсенко.

Напомним, по версии «Трабзонспора», он договорился с «Зенитом» о переходе Жулиано.