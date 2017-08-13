Валерий Карпин: Мне ничего неизвестно об интересе «Анжи»

Бывший главный тренер «Спартака», «Мальорки» и «Торпедо» (Армавир) Валерий Карпин высказался об интересе со стороны «Анжи».

«Без понятия, мне ничего неизвестно», – приводит «Р-Спорт» слова Карпина на вопрос о том, что ему предлагали возглавить «Анжи».

Напомним, в субботу после поражения от «Динамо» (1:3) главный тренер «Анжи» Александр Григорян объявил о своей отставке.

Ранее сообщалось о том, что Карпин является претендентом на пост главного тренера команды.

Напомним, с февраля по июль 2017 года Карпин занимал должность главного редактора футбольных трансляций «Матч ТВ».