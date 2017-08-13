Валерий Карпин: Мне ничего неизвестно об интересе «Анжи»
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Бывший главный тренер
«Спартака», «Мальорки» и «Торпедо» (Армавир) Валерий Карпин высказался об
интересе со стороны «Анжи».
«Без понятия, мне ничего неизвестно», – приводит «Р-Спорт» слова Карпина на вопрос о том, что ему предлагали возглавить «Анжи».
Напомним, в субботу после поражения от «Динамо» (1:3) главный тренер «Анжи» Александр Григорян объявил о своей отставке.
Ранее сообщалось о том, что Карпин является претендентом на пост главного тренера команды.
Напомним, с февраля по июль 2017 года Карпин занимал должность главного редактора футбольных трансляций «Матч ТВ».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически