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Матьё Вальбуэна: Чем становлюсь старше, тем лучше себя чувствую

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  L'EquipeКомментарии

Французский полузащитник новичок «Фенербахче» Матьё Вальбуэна в отличной форме и надеется стать чемпионом Турции   

«Я в порядке во всех отношениях, - сказал в интервью газете L’Equipe французский полузащитник «Фенербахче» Матьё Вальбуэна. - Чем становлюсь старше, тем лучше себя чувствую. Айкут Коджаман, тренер, говорит, что я ключевой игрок. Партнеры уважают. Это приятно - знать, что ты нужен. Цель команды – пройти как можно дальше в Кубке Европы и стать чемпионом Турции. Но будет горячо. «Ференбахче» не очень удался прошлый сезон (3 место – прим. ред.). Приутих ажиотаж вокруг команды. Тем не менее, на товарищеский матч против «Кальяри» (1:0, гол забил Вальбуэна – прим. ред.) пришло 40 000 человек. В Марселе была примерно такая же атмосфера. Так что я здесь в своей тарелке. На других стадионах поют разве что два сектора, а здесь – все трибуны».

Матьё Вальбуэна перешел из «Лиона» в «Фенербахче» этим летом. 

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